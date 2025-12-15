Borse di studio, Giambona critica la graduatoria Ersu Palermo

La graduatoria pubblicata dall’Ersu di Palermo in materia di borse di studio universitarie ha suscitato rilievi politici per l’elevato numero di studenti esclusi dal beneficio. A intervenire è Mario Giambona, vicepresidente del gruppo del Partito Democratico all’Assemblea regionale siciliana, che ha richiamato l’attenzione sui dati resi noti dall’ente per il diritto allo studio.

Secondo quanto evidenziato dal deputato, a fronte di circa 16 mila domande presentate, solo 7.200 studenti risulteranno assegnatari della borsa, mentre 8.800 richiedenti resteranno privi di sostegno economico. Una percentuale che, come sottolineato, si attesta sotto la soglia del 45 per cento degli aventi diritto. Giambona ha definito il quadro emerso “una forte e seria preoccupazione”, ritenendo il dato indicativo di una carenza strutturale nelle politiche regionali a supporto degli studenti universitari.

Nel suo intervento, l’esponente dem ha ribadito che “il diritto allo studio è un pilastro essenziale per garantire pari opportunità, mobilità sociale e un futuro migliore ai nostri giovani”, osservando come l’assenza di un adeguato sostegno economico possa compromettere i percorsi formativi di migliaia di studenti meritevoli. La situazione, ha aggiunto, rischia di incidere anche sul ruolo dell’istruzione universitaria come fattore di crescita e sviluppo per il territorio siciliano.

Giambona ha quindi annunciato l’intenzione del Partito Democratico di affrontare la questione in sede di prossima legge finanziaria regionale. “Questa situazione è del tutto inaccettabile e chiederemo risorse adeguate per colmare il divario”, ha dichiarato, sollecitando la Regione ad assumersi la responsabilità di garantire il sostegno a tutti gli studenti aventi diritto, senza ulteriori esclusioni o ritardi.

