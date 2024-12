Frana tra Nizza e Fiumedinisi, strada riaperta parzialmente

Una frana ha causato l’interruzione della strada provinciale 27, collegamento tra Nizza di Sicilia e Fiumedinisi, nella provincia di Messina. L’evento, attribuito alle intense precipitazioni che hanno interessato il territorio, si è verificato all’altezza di contrada Acqua Lizzi, dove il cedimento del versante sovrastante ha riversato sulla carreggiata massi e detriti di notevoli dimensioni.

L’intervento dei mezzi e del personale della Città Metropolitana di Messina ha permesso di liberare la strada dai materiali franati e di ripristinare il transito veicolare in tempi rapidi. La circolazione è stata regolata attraverso l’istituzione di un senso unico alternato, garantendo così la sicurezza degli automobilisti in attesa di ulteriori lavori di consolidamento e messa in sicurezza dell’area.

Il sindaco metropolitano Federico Basile ha espresso soddisfazione per la prontezza dell’intervento. «Desidero esprimere il mio apprezzamento per la celerità degli interventi messi in campo dalla Città Metropolitana che hanno consentito la riapertura della strada provinciale Nizza di Sicilia-Fiumedinisi», ha dichiarato Basile, sottolineando l’importanza del coordinamento tra le autorità locali per affrontare le emergenze legate al maltempo.

© Riproduzione riservata.

🎁👉 PROVA GRATIS AMAZON PRIME 👈🎁