Caso “Pathology”, confermata l’assoluzione della giudice Amato

La Corte d’appello di Reggio Calabria ha confermato l’assoluzione di Lucia Maria Catena Amato, giudice della sezione civile del Tribunale di Patti, imputata per corruzione in atti giudiziari. I giudici hanno rigettato l’impugnazione della Procura reggina, ribadendo la formula secondo cui il fatto non sussiste.

La posizione della magistrata era stata separata dal procedimento nato dalla maxi operazione “Pathology”, relativa a una presunta associazione finalizzata alle truffe all’Inps per l’ottenimento di pensioni d’invalidità e altre prestazioni previdenziali nei Nebrodi. Il processo principale si era concluso nel 2024 a Patti con 22 condanne su 61 imputati ed è attualmente alle battute finali in appello a Messina.

Amato, all’epoca giudice onorario nel settore previdenziale e del lavoro, era accusata di avere ottenuto nel 2015 agevolazioni sulla retta per il ricovero di una parente in una struttura assistenziale del comprensorio, attraverso l’intermediazione del medico di Sant’Angelo di Brolo Francesco Piscitello, condannato in primo grado a 7 anni e 11 mesi.

Secondo l’accusa, in cambio del trattamento di favore Piscitello avrebbe ricevuto ripetuti incarichi come consulente tecnico d’ufficio nelle cause affidate alla giudice. La sentenza di primo grado del settembre 2023 aveva però escluso responsabilità penali. Nel corso del dibattimento Amato aveva inoltre riferito che l’indagine “Pathology” aveva preso avvio anche dalle sue segnalazioni, effettuate tra il 2014 e il 2015, su anomalie riguardanti consulenti e perizie.

La Procura, che aveva chiesto una condanna a quattro anni, aveva presentato appello richiamando intercettazioni e numero degli incarichi. Dopo una parziale riapertura dell’istruttoria e la nuova audizione di alcuni testimoni, la Corte ha confermato l’assoluzione. Amato è difesa dagli avvocati Luca Agostino Ninone e Vincenzo Ferrigno.

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