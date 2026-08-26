Messina, in visita al Policlinico porta la droga al degente, arrestata

Una donna di 39 anni, originaria della Repubblica Ceca e già nota alle forze dell’ordine, è stata arrestata in flagranza dai Carabinieri della Compagnia di Messina Sud con l’accusa di “detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti”. L’intervento è avvenuto nel pomeriggio di ieri all’interno del Policlinico di Messina.

Alcuni militari della Stazione Carabinieri di Messina Gazzi si trovavano nella struttura sanitaria per svolgere degli accertamenti quando hanno notato la donna, che stava insistendo con il personale per poter entrare in un reparto al di fuori dell’orario previsto per le visite.

La 39enne avrebbe motivato la richiesta sostenendo di dover consegnare con urgenza una granita e una brioche a un conoscente ricoverato. Il comportamento della donna e le circostanze della sua presenza in ospedale hanno indotto i militari ad approfondire il controllo.

Nel corso della successiva perquisizione personale, i Carabinieri hanno scoperto circa 3,5 grammi di cocaina, suddivisi in una dose e nascosti all’interno della brioche che la donna intendeva portare al degente insieme alla granita.

Sulla base degli elementi raccolti, la 39enne è stata arrestata e successivamente sottoposta agli arresti domiciliari, a disposizione dell’Autorità giudiziaria. La sostanza stupefacente rinvenuta è stata sequestrata e sarà trasmessa ai Carabinieri del RIS di Messina, dove verrà sottoposta alle previste analisi di laboratorio.

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