Cava trasformata in discarica a Modica, denunciato 56enne

Un uomo di 56 anni, residente a Modica, è stato denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Ragusa dalla Polizia di Stato con l’accusa di inquinamento ambientale e gestione illecita di rifiuti speciali e pericolosi.

L’attività investigativa condotta dagli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Modica ha consentito di individuare una discarica abusiva all’interno di una cava dismessa di pietra calcarea, estesa su una superficie superiore ai 4.000 metri quadrati. L’area, nascosta dalla fitta vegetazione circostante, conteneva numerosi rifiuti abbandonati, tra cui carcasse di automobili, motocicli e autocarri, fusti con olio esausto, materiali sanitari e ingenti quantità di plastica in avanzato stato di deterioramento.

Gli accertamenti sono stati eseguiti con il supporto dei Vigili del Fuoco, del personale dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente, della Polizia Provinciale e del Comune di Modica. Nel corso delle verifiche è emerso che la zona interessata presenta un potenziale rischio di contaminazione della falda acquifera sottostante. A tal fine sono stati prelevati campioni di terreno e di materiali presenti nel sito per accertare l’eventuale presenza di sostanze pericolose.

Al proprietario del terreno, ritenuto responsabile della gestione dell’area, è stato inoltre imposto il ripristino dello stato dei luoghi mediante un intervento di bonifica. L’uomo è stato quindi denunciato in stato di libertà all’autorità giudiziaria competente.

