Test per Hantavirus su turista argentina ricoverata a Messina

È risultato negativo il test per l’Hantavirus effettuato su una turista argentina ricoverata al Policlinico di Messina per una polmonite. La conferma è arrivata dall’Istituto Spallanzani di Roma, dove sono stati analizzati i campioni biologici prelevati sulla paziente.

La donna proveniva da un’area considerata endemica ed era arrivata in Italia il 30 aprile con un volo da Buenos Aires a Roma, per poi raggiungere la Sicilia. In seguito al ricovero al Policlinico di Messina, le autorità sanitarie locali avevano richiesto l’esecuzione degli accertamenti per verificare una possibile infezione da Hantavirus.

A comunicare l’esito degli esami è stata Mariella Santoro, direttrice dello Spem dell’Asp di Messina. “Dall’ospedale Spallanzani di Roma fanno sapere che i campioni prelevati sulla paziente argentina ricoverata al Policlinico di Messina in isolamento sono negativi, quindi la signora non ha l’Hantavirus”, ha dichiarato.

Il campione era stato trasferito nella capitale dai Nas per le analisi specialistiche. Contestualmente, allo Spallanzani è stato esaminato anche il caso di un venticinquenne calabrese sottoposto a isolamento fiduciario.

Nella stessa giornata è stato inoltre individuato a Milano un cittadino britannico considerato contatto indiretto di un caso collegato alla prima vittima dell’infezione. Secondo quanto riferito dal Ministero della Salute, l’uomo aveva viaggiato sul volo Sant’Elena-Johannesburg insieme alla moglie della persona deceduta. Dopo la segnalazione delle autorità britanniche, sono state attivate le procedure di tracciamento da parte del Ministero della Salute e del Ministero dell’Interno, con il coinvolgimento della Regione Lombardia.

Il turista britannico è stato trasferito all’ospedale Sacco di Milano per il periodo di quarantena previsto dalla circolare ministeriale emanata l’11 maggio. In isolamento precauzionale anche la persona che lo accompagna durante il viaggio.

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