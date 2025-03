Mafia barcellonese, due arresti per l’omicidio Perdichizzi

Nel corso della mattinata odierna, i Carabinieri del Raggruppamento Operativo Speciale, con il supporto operativo del Comando Provinciale dei Carabinieri di Messina, hanno eseguito due arresti nelle località di Barcellona Pozzo di Gotto, in provincia di Messina, e nel territorio senese. I provvedimenti sono stati disposti dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Messina, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia della Procura della Repubblica di Messina, nell’ambito di un’ampia strategia repressiva rivolta al contrasto delle attività mafiose nella fascia tirrenica della provincia messinese.

L’indagine si concentra sull’omicidio di Giovanni Perdichizzi, avvenuto il 1° gennaio 2013. La vittima, esponente del sodalizio criminale noto come “famiglia dei barcellonesi”, era incaricata della gestione della cassa dell’associazione e della raccolta dei proventi estorsivi nella zona di San Giovanni a Barcellona Pozzo di Gotto. Sulla base delle dichiarazioni di collaboratori di giustizia, alcune delle quali recenti, confermate da accertamenti investigativi, è emerso che l’uccisione sarebbe stata determinata dal sospetto che Perdichizzi sottraesse parte degli introiti estorsivi per fini personali.

Il Giudice per le Indagini Preliminari ha disposto la custodia cautelare in carcere per entrambi gli indagati, ai quali viene contestato il concorso in omicidio premeditato e il concorso nel porto illegale di arma comune da sparo in luogo pubblico, aggravati dall’aver agito per agevolare l’attività dell’organizzazione mafiosa dei “Barcellonesi”, ai sensi dell’articolo 416 bis del codice penale.

© Riproduzione riservata.

