Terme Vigliatore, oggi l’ultimo saluto a Cesare Bonvegna

Terme Vigliatore si prepara a dare l’ultimo saluto a Cesare Bonvegna, il sedicenne morto il 17 settembre in seguito a un incidente avvenuto lungo la Statale 185 di Sella Mandrazzi. I funerali saranno celebrati oggi nella chiesa dei Benedettini di Terme Vigliatore. Successivamente la salma sarà tumulata nel cimitero locale.

Il giovane si trovava in sella alla propria bicicletta per un allenamento quando, in contrada Giannicola, nel territorio di Mazzarrà Sant’Andrea, si è scontrato con un’automobile che viaggiava nella direzione opposta. L’intervento dei soccorritori non è riuscito a salvargli la vita. Cesare gareggiava nella categoria Juniores con la Team Bike Siracusa.

Gli accertamenti sulla dinamica dell’incidente sono affidati ai Carabinieri della Stazione di Furnari e al Nucleo radiomobile di Barcellona. I mezzi coinvolti sono stati sottoposti a sequestro.

La comunità si è stretta attorno alla madre Tiziana Buemi, al padre Pino, al fratello Davide e agli altri familiari. Numerosi i messaggi arrivati anche dal mondo scolastico e sportivo.

Tra questi quello di Gaetano Mercadante, maestro di Cesare durante gli anni della scuola elementare a Terme Centro. L’insegnante lo ricorda come un bambino «silenzioso, riflessivo», capace di intervenire dopo avere attentamente valutato le parole.

Mercadante ha ricordato anche l’ultimo anno scolastico condizionato dal lockdown, con parte della quinta trascorsa a distanza: «Niente festa, niente baci, niente abbracci». Di Cesare conserva soprattutto uno sguardo capace di comunicare: «Quando le labbra rimanevano chiuse erano gli occhi a parlare».

👁 Articolo letto 219 volte.© 2026 Riproduzione Riservata.