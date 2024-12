Salute pubblica, appuntamento con la prevenzione a Messina

Sabato 7 dicembre 2024, Piazza Cairoli a Messina ospiterà un’importante iniziativa promossa dall’Azienda Sanitaria Provinciale (Asp) di Messina. I medici del Dipartimento di Prevenzione Medico saranno a disposizione della popolazione dalle 9.00 alle 17.00 per sensibilizzare sui corretti stili di vita e promuovere la prevenzione primaria, essenziale per individuare i fattori di rischio legati alle malattie croniche e degenerative.

Durante l’evento, verrà allestito un ambulatorio da campo dove sarà possibile accedere a due tipi di vaccinazioni: quella anti-papilloma virus, finalizzata a prevenire patologie come il cancro dell’apparato genitale e orofaringeo, e la vaccinazione antinfluenzale, raccomandata per ridurre i rischi legati all’influenza stagionale.

L’iniziativa è organizzata in collaborazione con diverse istituzioni locali, tra cui il Comune di Messina, la Messina Social City, la Croce Rossa Italiana, l’Azienda Ospedaliera Universitaria “G. Martino” e la Brigata Aosta. La presenza sinergica di queste realtà sottolinea l’importanza del lavoro congiunto per il benessere della collettività.

Il Direttore Generale dell’Asp di Messina, Giuseppe Cuccì, ha ribadito l’importanza dell’evento, dichiarando: “La prevenzione è un pilastro fondamentale della salute pubblica. Invitiamo tutti i cittadini a partecipare a questa giornata, non solo per ricevere informazioni preziose, ma anche per rendere il primo passo verso una vita più sana e consapevole”.

Questa giornata rappresenta un’occasione significativa per la popolazione di Messina, non solo per ricevere vaccinazioni utili, ma anche per acquisire una maggiore consapevolezza riguardo la salute e la prevenzione delle malattie.

© Riproduzione riservata.

🎁👉 PROVA GRATIS AMAZON PRIME 👈🎁