Arrestato 53enne di nazionalità rumena per tentata strage a Palermo

I Carabinieri della Compagnia Palermo Piazza Verdi hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari di Palermo, su richiesta della Procura della Repubblica. Il provvedimento è stato rivolto a un 53enne di nazionalità rumena, già sottoposto agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico presso una comunità nel trapanese, e ritenuto responsabile di strage.

Le indagini, condotte dai militari della Stazione di Brancaccio, hanno delineato un grave quadro indiziario, confermato nel provvedimento cautelare. L’uomo, precedentemente indagato per maltrattamenti in famiglia nei confronti dell’ex moglie, nel dicembre 2022 si sarebbe introdotto nell’abitazione della donna, situata in via Oreto, e vi si sarebbe barricato, tagliando tre tubi collegati a bombole di gas con l’intento di far esplodere l’appartamento.

Il tempestivo intervento dei Carabinieri, coadiuvati dai Vigili del Fuoco, ha evitato conseguenze drammatiche, permettendo l’immediato arresto del 53enne e la messa in sicurezza dell’edificio.

Attualmente, l’indagato è detenuto presso la casa circondariale “Pietro Cerulli” di Trapani. Questa operazione sottolinea l’efficacia del coordinamento tra le forze dell’ordine e l’importanza della prontezza d’intervento in situazioni di emergenza, garantendo la sicurezza pubblica.

