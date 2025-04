Scuole unite per ricordare Sara, Zingales invita alla riflessione

Un minuto di raccoglimento sarà osservato alle ore 12:00 del 2 aprile in tutte le istituzioni scolastiche della Provincia di Messina, in memoria di Sara Campanella. L’iniziativa, proposta dal professore Leon Zingales, Provveditore agli Studi di Messina, intende commemorare la giovane tragicamente scomparsa in circostanze drammatiche, definite nella comunicazione ufficiale come “violente e crudeli”.

Il Provveditore ha sottolineato il ruolo fondamentale dell’istituzione scolastica nel promuovere una cultura del rispetto e della parità di genere, con l’obiettivo di prevenire ogni forma di violenza, in particolare quella rivolta alle donne. L’educazione, afferma Zingales, deve diventare strumento attivo di contrasto a simili tragedie, trasmettendo valori imprescindibili come la dignità e la libertà.

Nel suo intervento, il professore ha richiamato il concetto di Bellezza inteso come armonia, cultura e rispetto dell’altro, quale possibile forma di resistenza alla violenza. “La Bellezza salverà il mondo”, ha ricordato citando Dostoevskij, evidenziando come la diffusione della gentilezza e dell’ascolto rappresenti un antidoto efficace contro l’ingiustizia e l’oppressione.

Zingales ha infine ribadito la necessità di coinvolgere attivamente studenti e comunità scolastiche in un gesto collettivo di riflessione, auspicando che questo momento di silenzio contribuisca ad accrescere nei giovani la consapevolezza del valore della vita e del rispetto reciproco come risposta concreta alla violenza.

Concludendo, ha citato Ungaretti: “Non si può spegnere il sole con le mani”, indicando così che il ricordo di Sara continuerà a vivere nella coscienza di chi lotta per un futuro fondato sulla giustizia e sul rispetto.

© Riproduzione riservata.

🎁👉 PROVA GRATIS AMAZON PRIME 👈🎁