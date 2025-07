Canottieri Jonica comanda la regular season di canoa polo femminile

La SSD Canottieri Jonica ha chiuso al vertice la prima fase del campionato di Serie A femminile di canoa polo, confermando il proprio dominio nelle tre giornate di regular season. Le catanesi hanno raccolto cinque successi nel concentramento di Bacoli, totalizzando 38 punti e precedendo di una lunghezza il Canoe Rovigo in ottica playoff.

Nel corso del weekend la formazione guidata da coach Alessandra Catania ha prevalso per 4-2 sul Circolo Nautico Sauro, per 6-1 sulla SS Lazio Canoa e per 4-1 sul G.S. Canoa Catania. Nella seconda giornata i successi sono proseguiti con il netto 6-0 al Cus Milano e il 6-1 contro la Canottieri Ichnusa.

«I risultati ottenuti finora ripagano il grande lavoro che portiamo avanti ormai da quasi un anno – ha dichiarato Catania –. Siamo solo a metà del nostro percorso e sappiamo di poter ancora migliorare per raggiungere gli obiettivi prefissati. Continueremo a dare il massimo in ogni allenamento, per farci trovare pronte nel momento clou del campionato».

In vasca a Bacoli si sono alternate: Flavia Landolina, Anna Esposito, Martina Barbagallo, Federica Maria Pia Mazzarino, Gaia Alì, Roberta Catania, Annika Eichert, Paola Di Franca, Aurora Politi, Gloria Politi e Federica Rametta.

👁 Articolo letto 91 volte.© 2025 Riproduzione Riservata.