Corpo Forestale e Vigili del Fuoco contrastano 83 incendi in Sicilia

Il 14 luglio 2025 la Sicilia ha registrato 83 incendi su tutto il territorio regionale, di cui 27 ancora in corso. Le province più colpite sono Catania con 22 focolai (10 attivi), Caltanissetta con 19 (6 in atto) e Agrigento con 12 (4 tuttora in evoluzione), mentre Enna, Messina, Palermo, Siracusa e Trapani hanno rilevato il restante numero di roghi. “La maggior parte degli interventi ha riguardato aree di vegetazione”, spiegano dal Corpo Forestale, che precisa come 57 episodi coinvolgessero superfici erbose, cinque boschive e 21 rientrassero nella categoria “Altro”.

Dall’alba sono operative le squadre del Corpo Forestale della Regione Siciliana, coordinate dalla Sala operativa regionale, insieme ai Vigili del fuoco, con supporto logistico delle strutture della Protezione Civile e delle organizzazioni di volontariato. In situazioni particolarmente critiche, quattro Canadair e gli elicotteri regionali sono intervenuti per spegnere fiamme a Mazzarino, nel Nisseno, e in altri centri urbanizzati come Belpasso e Castiglione di Sicilia nel Catanese, nonché a Buccheri nell’area di Siracusa e a Itala in provincia di Messina.

Particolare attenzione è stata dedicata all’incendio sviluppatosi a Tre Fontane, frazione di Mazara del Vallo, dove la vicinanza di alcune abitazioni ha reso necessario il coordinamento tra Vigili del fuoco e volontari della Protezione Civile regionale. Tra le località maggiormente interessate si segnalano inoltre Vizzini, Mineo, Scordia, Licodia Eubea, Militello Val di Catania, Alessandria della Rocca, Calamonaci, Butera, Resuttano, Serradifalco, San Michele di Ganzaria, Aidone, Troina e Castellana Sicula, con operazioni in corso per contenere i roghi ancora attivi.

👁 Articolo letto 107 volte.© 2025 Riproduzione Riservata.