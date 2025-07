Studenti palermitani scelgono i Carabinieri per l’esame di 3ª media

Numerosi studenti del comprensorio palermitano hanno scelto i Carabinieri come tema centrale dei propri elaborati per l’esame di terza media, intrecciando ambizioni personali e competenze scolastiche. Tra questi, Federico Di Girolamo ha conseguito il massimo dei voti all’Istituto Comprensivo ad indirizzo musicale di Altavilla Milicia (PA), presentando una tesina che esplora l’interdisciplinarità dell’Arma. Partendo dalla storia dell’istituzione, l’elaborato affronta l’educazione civica, la musica e l’educazione fisica, illustrando in ciascuna materia gli ambiti operativi in cui i militari sono quotidianamente impegnati e offrendo agli insegnanti l’opportunità di approfondire aspetti poco noti di questo mondo.

Figlio d’Arma e aspirante carabiniere, Federico racconta di aver sentito fin da bambino un forte legame con la divisa: «Questa tesina è per me non solo un lavoro scolastico, ma anche un primo passo verso un sogno che porto nel cuore», spiega lo studente, che il prossimo anno frequenterà il liceo classico. La scelta di sviluppare il progetto attorno alle attività dell’Arma testimonia non solo la passione dei ragazzi per il ruolo, ma anche la volontà di integrare i contenuti teorici con esempi pratici, favorendo un approccio innovativo all’apprendimento.

L’iniziativa riflette un crescente interesse verso le forze dell’ordine come possibile sbocco professionale, dimostrando come la figura del carabiniere continui a esercitare un forte richiamo sulle nuove generazioni del territorio.

