Acireale, gli ospiti dei progetti Sai puliscono villa Belvedere

Domani, a partire dalle 7:30, gli ospiti dei progetti Sai (Sistema Accoglienza Integrazione) di Acireale, gestiti dal Consorzio di cooperative sociali Il Nodo, si occuperanno della pulizia di una sezione della villa Belvedere, uno dei principali polmoni verdi della città. L’iniziativa è parte delle attività previste nel “Mese dell’ambiente”, un progetto promosso dalla Città di Acireale.

Gli ospiti, che includono minori stranieri non accompagnati e giovani adulti richiedenti asilo, sono già coinvolti in attività di formazione professionale in agricoltura. Questi laboratori hanno l’obiettivo di favorire l’integrazione, l’educazione e l’accoglienza, in linea con la filosofia del “welfare generativo”. Tale approccio prevede anche una “restituzione” alla comunità da parte dei beneficiari dei progetti di accoglienza.

Questo non è il primo impegno dei migranti per la comunità acese. Recentemente, infatti, hanno partecipato, insieme ad alcune associazioni locali, a operazioni di ripristino e pulizia di via Grotte Corvo, una delle frazioni marinare del comune. Inoltre, gli ospiti del Sai hanno già avuto diverse occasioni per prendersi cura di villa Belvedere, un luogo di rilevante importanza per la vita sociale di Acireale.

