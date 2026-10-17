Sicilia, weekend tra nuvole e schiarite: possibili piogge nelle zone interne

Fine settimana caratterizzato da una diffusa nuvolosità in Sicilia, con condizioni meteorologiche variabili e possibilità di deboli precipitazioni, soprattutto nelle aree interne e sui rilievi. Tra sabato 17 e domenica 18 ottobre, infiltrazioni umide interesseranno l’Isola, favorendo un progressivo aumento della copertura nuvolosa.

Sabato 17 ottobre il cielo si presenterà prevalentemente nuvoloso o molto nuvoloso su gran parte del territorio regionale. Lungo il versante tirrenico si alterneranno nubi e schiarite, con un aumento della nuvolosità in serata. Sul litorale ionico prevarranno cieli coperti, senza precipitazioni significative, mentre lungo la costa meridionale le condizioni peggioreranno gradualmente dal pomeriggio.

Sui rilievi e nelle zone interne saranno possibili deboli piogge, soprattutto nelle ore pomeridiane e serali. I venti soffieranno deboli dai quadranti sud-orientali, tendendo a disporsi da sud. Il basso Tirreno risulterà inizialmente mosso, con moto ondoso in attenuazione.

Domenica 18 ottobre persisteranno condizioni di variabilità. Sul versante tirrenico e lungo la costa meridionale si alterneranno annuvolamenti e schiarite, con rasserenamenti più ampi in serata sulle aree meridionali.

Sul litorale ionico il cielo rimarrà prevalentemente coperto, con possibilità di deboli precipitazioni dal pomeriggio. Piogge di modesta intensità potranno interessare anche le zone interne e i rilievi. I venti saranno generalmente deboli e i mari poco mossi.

Il quadro meteorologico potrebbe risentire dell’approfondimento di una circolazione ciclonica sul Mediterraneo occidentale, capace di determinare condizioni di instabilità locale tra Sicilia e Calabria, con possibili rovesci e temporali. – Fonte 3BMeteo.

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