Controlli su cantiere a Torrenova, multe e sospesa attività

Nell’ambito delle azioni volte a garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro e contrastare il lavoro nero, sono in corso i controlli dei Carabinieri del Comando Provinciale di Messina, coordinati con il Dirigente dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro, Architetto Enrico Zaccone. Recentemente, i militari della Compagnia di Sant’Agata di Militello, supportati dal Nucleo Ispettorato del Lavoro locale, hanno ispezionato un cantiere a Torrenova (ME). Durante l’ispezione, sono state verificate le condizioni di sicurezza e salute dei lavoratori.

Le irregolarità riscontrate includono la mancanza di precauzioni come parapetti vicino agli scavi, la mancanza di misure per il rischio elettrico e la violazione delle norme di viabilità. In seguito alle violazioni, l’attività è stata temporaneamente sospesa e il titolare è stato denunciato, con contestuali ammende e sanzioni che superano i 20.000 euro. È importante sottolineare che tutti i lavoratori controllati sono risultati in regola con le disposizioni normative.

© Riproduzione riservata.