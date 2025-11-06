A20 Messina-Palermo: uscita obbligatoria a Sant’Agata di Militello

Sulla tratta autostradale A20 Messina-Palermo è stata disposta una modifica temporanea alla circolazione a causa di interventi programmati sul Viadotto Furiano e sul Viadotto Buzza. A partire dalle ore 8:00, e fino al completamento delle operazioni, per i veicoli in transito in direzione Palermo sarà obbligatoria l’uscita allo svincolo di Sant’Agata di Militello, con successivo rientro allo svincolo di Santo Stefano di Camastra.

La misura è stata adottata per consentire la prosecuzione dei lavori di manutenzione strutturale sui due viadotti, ritenuti necessari per garantire condizioni adeguate di sicurezza e stabilità. Il Consorzio Autostrade Siciliane ha raccomandato agli automobilisti di programmare gli spostamenti tenendo conto delle modifiche alla viabilità e di prestare attenzione alla segnaletica predisposta sul percorso.

