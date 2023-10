A19 chiusa a Termini Imerese a causa incendio

L’Autostrada A19 “Palermo-Catania” in Sicilia è stata temporaneamente chiusa in direzione Catania a causa di un incendio che si è sviluppato tra i chilometri 19.9 e 25.7, nella zona di Termini Imerese. L’incendio ha reso necessaria la chiusura temporanea della carreggiata, con un’uscita obbligatoria a Trabia e il rientro a Termini Imerese come unica alternativa disponibile per i conducenti.

Il personale della società Autostrade per l’Italia (Anas) è al lavoro per gestire la situazione e ripristinare la viabilità lungo questa importante arteria stradale siciliana. Gli automobilisti sono invitati a seguire attentamente le indicazioni fornite dal personale Anas e adattare i loro piani di viaggio di conseguenza.

© Riproduzione riservata.