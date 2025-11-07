Finto Carabinere, arrestato 48enne per estorsione ai danni di anziani

La Polizia di Stato ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari, con applicazione del braccialetto elettronico, nei confronti di un uomo di 48 anni, originario della Campania, ritenuto gravemente indiziato di estorsione aggravata ai danni di una coppia di anziani a Messina. Il provvedimento è stato emesso dal G.I.P. del Tribunale di Messina su richiesta della Procura della Repubblica.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori della Sezione Antirapina della Squadra Mobile, l’episodio risale allo scorso settembre. Un complice del 48enne avrebbe contattato telefonicamente la donna, sostenendo che l’automobile della famiglia sarebbe stata utilizzata per una rapina avvenuta in una gioielleria di Catania. Nel corso della conversazione, al marito della vittima era stato intimato di recarsi immediatamente presso una caserma dei Carabinieri, minacciando altrimenti un intervento forzato. Contestualmente, alla donna era stato chiesto di raccogliere i preziosi presenti in casa per sottoporli a un controllo da parte di un presunto militare che sarebbe arrivato a breve.

Poco dopo, l’uomo si sarebbe presentato nell’abitazione qualificandosi falsamente come Carabiniere. La donna gli avrebbe consegnato gioielli per un valore superiore a 100.000 euro, dei quali l’indagato si sarebbe immediatamente appropriato, allontanandosi.

Le successive indagini, coordinate dalla Procura e condotte con il supporto del Commissariato di P.S. di Giugliano-Villaricca, hanno consentito di identificare il presunto autore del reato, rintracciato nel comune di Giugliano in Campania.

👁 Articolo letto 204 volte.© 2025 Riproduzione Riservata.