Calcio dilettantistico siciliano: partnership per la sostenibilità

Presso la sede del Comitato Regionale a Ficarazzi, in provincia di Palermo, è stata formalizzata l’intesa tra la Lega Nazionale Dilettanti – Comitato Regionale Sicilia e la società EgoGreen, operatore italiano specializzato nel settore energetico e nell’efficientamento, con una particolare attenzione al digitale e alle fonti rinnovabili. Questa collaborazione è stata istituita per un periodo prolungato con il duplice scopo di incentivare la transizione ecologica e il risparmio energetico, fornendo al contempo un sostegno economico al comparto dilettantistico calcistico dell’isola.

L’intesa commerciale offre vantaggi diretti a società, tecnici, dirigenti e tesserati della LND Sicilia, i quali potranno accedere a condizioni economiche privilegiate per le forniture di gas ed energia elettrica. La convenzione include inoltre un servizio di consulenza energetica a titolo gratuito e l’applicazione di sconti sull’acquisto di soluzioni per le energie rinnovabili, come i sistemi fotovoltaici e le stazioni di ricarica per veicoli elettrici.

L’alleanza contempla anche una diretta azione di sponsorizzazione in supporto delle attività sportive a livello regionale. A partire dalla stagione agonistica 2025/2026, il marchio EgoGreen verrà inserito sul materiale tecnico delle Rappresentative della LND Sicilia, fatta eccezione per le divise da gioco. Tale esposizione si estenderà anche al Torneo delle Regioni 2026, sia nella competizione di calcio a 11 in Puglia sia in quella di calcio a 5 nel Lazio.

Il Presidente del CR Sicilia, Sandro Morgana, ha inaugurato l’annuncio dichiarando: “EgoGreen e LND Sicilia insieme per un calcio sempre più sostenibile.” Morgana ha sottolineato l’intenzione del Comitato di “andare oltre la partita… per proporsi come soggetto impegnato attivamente dentro la società: andare oltre significa toccare i temi della sostenibilità e non solo. Un forte contrasto contro tutte le violenze per costruire una società migliore.”

In merito, il Presidente di EgoGreen, Marcello Giavarini, ha commentato che “Questo accordo rappresenta un passo concreto verso uno sport più consapevole e sostenibile.” Giavarini ha poi aggiunto: “Vogliamo essere al fianco delle società dilettantistiche siciliane non solo come fornitori di energia, ma come partner nel percorso di efficienza e rispetto per l’ambiente.”

