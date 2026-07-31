A20 Messina-Palermo, i Comuni chiedono un tavolo tecnico

La richiesta di interventi sulla A20 Messina-Palermo approda all’attenzione della Regione Siciliana attraverso una mozione promossa dal presidente del Consiglio comunale di Pettineo, Gianfranco Gentile, e indirizzata al presidente della Regione, Renato Schifani, e all’assessore alle Infrastrutture e alla Mobilità, Alessandro Aricò.

L’iniziativa punta a richiamare l’attenzione sulle criticità che interessano l’autostrada, segnalando problemi legati all’illuminazione, ritenuta insufficiente o assente in diversi tratti e nelle gallerie, oltre alla presenza di barriere di sicurezza considerate non sempre conformi agli standard più aggiornati. Secondo il documento, tali condizioni incidono quotidianamente sulla sicurezza della circolazione e sulla mobilità degli utenti.

La mozione propone l’attivazione di un tavolo tecnico urgente tra Regione Siciliana, Consorzio per le Autostrade Siciliane (CAS), Anas e Comuni interessati, con l’obiettivo di definire un cronoprogramma degli interventi necessari. Tra le richieste figura anche la valutazione di misure di ristoro economico o della sospensione del pedaggio per gli automobilisti che percorrono i tratti maggiormente interessati dai disservizi, fino al completo ripristino delle condizioni di sicurezza e funzionalità.

Hanno già approvato il documento i Consigli comunali di Pettineo, Capo d’Orlando, Cefalù, Castelbuono, Isnello, Oliveri, Pace del Mela, Brolo, San Fratello, Santo Stefano di Camastra, Torrenova, Mistretta, Castel di Lucio, Antillo, Furnari, Roccafiorita, Monforte San Giorgio, San Marco d’Alunzio, Mazzarrà Sant’Andrea, Pollina e San Mauro Castelverde. Tusa e Motta d’Affermo stanno completando l’iter di approvazione.

«L’ampia adesione registrata attorno a questa iniziativa dimostra come, di fronte a problematiche che riguardano la sicurezza dei cittadini e lo sviluppo del territorio, le istituzioni locali sappiano mettere da parte le appartenenze politiche e lavorare insieme per obiettivi comuni. È un segnale importante di unità e responsabilità», ha dichiarato Gianfranco Gentile.

Lo stesso presidente del Consiglio comunale di Pettineo ha inoltre annunciato che, dopo i contatti avviati con gli uffici dell’assessore Alessandro Aricò, nelle prossime settimane una delegazione degli amministratori firmatari incontrerà l’esponente del Governo regionale per rappresentare le richieste dei territori e sollecitare interventi sulla A20.

👁 Articolo letto 344 volte.© 2026 Riproduzione Riservata.