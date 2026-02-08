Mistero sulla morte di Gregorio Totaro, attesi gli esiti decisivi

Resta priva di una spiegazione definitiva la morte di Gregorio Totaro, pensionato di 83 anni rinvenuto senza vita il 31 gennaio nei pressi della linea ferroviaria tra Mili e Tremestieri. L’esame autoptico, eseguito all’obitorio del Papardo dal medico legale Maria Francesca Berlich, avrebbe fornito primi elementi utili alle indagini, che dovranno tuttavia essere integrati dagli esiti degli accertamenti tossicologici affidati al professore Pietro Zuccarello, specialista in tossicologia forense.

La dottoressa Berlich ha richiesto un termine di 90 giorni per il deposito della relazione tecnica destinata alla sostituta procuratrice Maria Di Mulo, titolare del fascicolo. Dagli accertamenti svolti finora non sarebbero emersi segni riconducibili a violenze esterne, come ferite da arma da fuoco o da taglio. Resta invece da chiarire se il decesso possa essere stato causato da un malore. Nel frattempo è stato concesso il nulla osta per la celebrazione dei funerali.

Persistono interrogativi anche sulle circostanze che hanno condotto Totaro fino alla zona del ritrovamento. L’uomo era scomparso il 23 gennaio, dopo essere uscito dalla propria abitazione del rione Tammaro per recarsi dal medico insieme al fratello, senza però raggiungere la destinazione. I familiari avevano denunciato l’allontanamento ai carabinieri, avviando le ricerche.

L’analisi delle immagini delle telecamere di sorveglianza aveva consentito di ricostruire parte degli spostamenti fino all’area di Mili, dove erano stati attivati controlli lungo la ferrovia con il supporto della Polfer. Durante uno di questi sopralluoghi è stato individuato il corpo. L’inchiesta, al momento contro ignoti e con l’ipotesi di omicidio, resta in attesa degli esiti definitivi degli esami medico-legali.

👁 Articolo letto 123 volte.© 2026 Riproduzione Riservata.