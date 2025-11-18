Slalom e Rally: i successi di Nebrosport tra Favara e Messina

La Scuderia Nebrosport ha concluso un fine settimana di gare, svoltosi il 15 e 16 novembre, raccogliendo esiti significativi su due distinti fronti agonistici. L’organizzazione sportiva con sede a Sant’Angelo di Brolo ha partecipato sia alla Finale Nazionale della Coppa Italia Rally, contestualmente al 22° Rally del Tirreno-Messina, sia al 3° Slalom Città di Favara, conseguendo risultati di rilievo in entrambe le manifestazioni.

Presso lo Slalom in terra agrigentina, Biagio Meli ha conseguito una vittoria assoluta di alto profilo. Al volante della sua Fiat Uno Turbo, appartenente alla classe S7, il pilota originario di Bronte si è imposto in cima alla classifica generale, assicurandosi anche il primato di gruppo e di classe. La sua performance non solo ha rappresentato il culmine di una giornata impeccabile per Meli, consolidando la sua posizione di leader nel campionato Quinta Zona Slalom in vista della tappa conclusiva di Alcamo, ma ha anche permesso a Nebrosport di aggiudicarsi il successo nella graduatoria riservata ai team.

Contemporaneamente, al Rally del Tirreno, l’equipaggio formato da Carmelo Galipò e Antonino Marino, a bordo di una Skoda Fabia R5 curata da Ferrara Motors, ha dimostrato una prestazione di spessore. Galipò ha mantenuto la leadership della classifica Over 55 nazionale fino alla penultima prova speciale, concludendo la gara con il secondo posto in tale categoria e registrando il venticinquesimo piazzamento assoluto e il dodicesimo di classe. Nonostante abbia dovuto cedere il comando al concorrente Biggi nell’ultima speciale, la sua prova ha confermato l’ottimo stato di forma e la preparazione tecnica del veicolo.

Risultato positivo anche per Salvatore Scibilia, affiancato da Giovanni Marino su Alfa Romeo 147 JTD. Malgrado imprevisti tecnici che hanno incluso una perdita di gasolio il primo giorno e problemi all’interfono il secondo, l’equipaggio ha completato il percorso, ottenendo il primo posto nella loro classe e la sessantaseiesima posizione assoluta. Scibilia ha mantenuto un ritmo competitivo, evidenziando tempi notevoli in particolare sulla prova di Roccavaldina. La doppia affermazione del weekend attesta la competitività degli equipaggi e la costante crescita della scuderia nel panorama motoristico. – Foto di Fabio Marchello.

👁 Articolo letto 296 volte.© 2025 Riproduzione Riservata.