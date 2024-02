Compleanno con fuochi d’artificio in strada, due giovani denunciati

Sono state denunciate dalla Polizia di Stato due persone sorprese a sparare fuochi d’artificio per festeggiare un compleanno in strada. Gli individui, un 26enne e un 21enne, sono stati bloccati mentre accendevano i dispositivi, creando un pericolo pubblico. I fatti sono avvenuti in via Acicastello a Catania, vicino a un distributore di carburante, con circa una trentina di persone presenti.

Dopo l’identificazione, sono stati condotti al Commissariato e denunciati per il reato di accensione di fuochi d’artificio non autorizzati.

