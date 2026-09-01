Bonelli: «Le risorse del Ponte per mettere in sicurezza il territorio»

Angelo Bonelli, deputato di Alleanza Verdi e Sinistra e co-portavoce di Europa Verde, torna a chiedere che le risorse destinate alla realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina vengano utilizzate per interventi contro il dissesto idrogeologico e gli effetti della crisi climatica in Sicilia e Calabria.

La proposta è stata rilanciata a Villa San Giovanni, a margine di una conferenza stampa insieme alla collega Fiorella Zabatta. «Il mare è diventato una bomba ecologica. L’accumulo di energia, legato al caldo estremo, rischia di produrre nelle prossime settimane tornado, piogge torrenziali e rischi imponenti per il territorio», ha dichiarato Bonelli.

Secondo il parlamentare, le risorse previste per il collegamento stabile sullo Stretto, quantificate in circa 14 miliardi di euro, dovrebbero essere indirizzate alla sicurezza idrogeologica delle due regioni. Bonelli ha richiamato in particolare il fenomeno dell’erosione costiera, sostenendo che il 57% del litorale calabrese sarebbe esposto al rischio, con una situazione analoga in Sicilia.

Il deputato di Avs ha inoltre collegato gli eventi climatici registrati negli ultimi mesi alle conseguenze economiche e sociali delle temperature elevate. «La crisi climatica aumenta le diseguaglianze sociali», ha affermato, contestando la scelta del Governo di destinare 13,5 miliardi al Ponte anziché agli interventi di mitigazione del rischio climatico.

Bonelli ha infine rivolto una critica alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni, sostenendo che «la parola “crisi climatica” non riesce proprio a pronunciarla». La richiesta avanzata dal parlamentare riguarda specificamente i fondi destinati al Ponte e non quelli assegnati ad altre grandi infrastrutture, tra cui Tunnel del Brennero, Gronda di Genova e Transpadana.

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