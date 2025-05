Sospensione blocco operatorio al Piemonte per manutenzione

Dal 9 al 14 giugno 2025, il blocco operatorio del Presidio Ospedaliero Piemonte dell’IRCCS Centro Neurolesi Bonino Pulejo di Messina sarà temporaneamente sospeso per interventi di manutenzione ordinaria urgente. Questa interruzione, prevista per una settimana, interesserà esclusivamente le attività chirurgiche, senza influire sulle restanti prestazioni mediche dell’istituto.

I pazienti che accederanno al pronto soccorso con necessità di cure mediche saranno assistiti regolarmente all’interno della struttura. Diversamente, per i casi di politraumi o emergenze chirurgiche, le ambulanze del 118 provvederanno a trasportare i pazienti verso altre strutture ospedaliere della zona. Nel caso di accessi spontanei in pronto soccorso per emergenze chirurgiche, l’IRCCS si occuperà del trasferimento tempestivo tramite ambulanza ad un presidio sanitario alternativo.

Per garantire la continuità assistenziale, sono state organizzate specifiche procedure operative in collaborazione con le altre Aziende sanitarie metropolitane coinvolte. Tali accordi sono il risultato di una serie di incontri finalizzati a coordinare la gestione delle emergenze chirurgiche durante il periodo di sospensione.

L’IRCCS ha espresso un ringraziamento formale al personale del 118 e alle Aziende sanitarie metropolitane per il supporto fornito nel garantire l’efficace gestione delle emergenze in questo intervallo temporale.

