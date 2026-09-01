Sicilia, 198 incendi in due giorni: mobilitati Canadair ed elicotteri

La Sicilia ha registrato 198 incendi nell’arco del fine settimana tra sabato e domenica, segnato da temperature elevate e numerosi roghi distribuiti sul territorio regionale. Il bilancio è stato reso noto dal Comando del Corpo forestale della Regione siciliana.

Per contrastare le fiamme, la Sala operativa regionale permanente ha richiesto al Centro operativo aereo unificato dello Stato l’attivazione dei mezzi nazionali. Complessivamente sono stati autorizzati 20 interventi aerei, effettuati con Canadair ed elicotteri pesanti impiegati nelle operazioni di spegnimento.

Al dispositivo statale si sono affiancate le risorse del Corpo forestale, che ha utilizzato l’intera componente aerea disponibile, composta da dieci elicotteri “Falchi”. In attività anche un elicottero pesante dell’Arma dei Carabinieri, impiegato sulla base della convenzione con la Regione siciliana.

Secondo quanto rilevato dal Corpo forestale, numerosi incendi sono partiti da terreni incolti, appartenenti sia a enti comunali sia a privati. Le fiamme, favorite dalle condizioni ambientali, si sono successivamente estese verso zone boschive e aree prossime ai centri abitati, richiedendo il coordinamento degli interventi attraverso la Sala operativa permanente.

Tra le situazioni più impegnative quella registrata nel Palermitano. A Caccamo il Corpo forestale è intervenuto su un incendio che minacciava il cimitero e la relativa chiesa. Contemporaneamente, i Vigili del fuoco hanno presidiato il rogo che aveva raggiunto il centro urbano di Ciminna. Il Canadair operativo su Caccamo è stato trasferito su Ciminna soltanto quando, secondo le indicazioni del pilota, le condizioni di visibilità hanno consentito di effettuare il volo in sicurezza.

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