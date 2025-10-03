UniMeGames 2025, inaugurata la quarta edizione a Messina

Alla Cittadella sportiva universitaria di Messina è stata inaugurata la quarta edizione degli UniMeGames, la manifestazione interdipartimentale che coinvolge oltre 800 atleti. L’evento, organizzato dall’Ateneo peloritano con l’Incubatore di Idee “Crescendo”, proseguirà fino a domenica 5 ottobre, quando si svolgerà anche la seconda UniMe Run, aperta a studenti e cittadini lungo via Garibaldi con partenza da piazza Cairoli.

Sono 251 le squadre iscritte, rappresentative dei dodici Dipartimenti universitari, impegnate in discipline come calcio, pallacanestro, pallavolo, tennis, nuoto e corsa. Per la prima volta sono state introdotte sei prove di atletica leggera – 100 e 400 metri, staffetta 4×100, salto in alto, salto in lungo e lancio del peso – ospitate al campo Cappuccini.

In parallelo, si è svolto anche il programma “Try This Ability”, che ha proposto attività di tiro con l’arco, calcio balilla e prove di privazione sensoriale, per coniugare sport, inclusione e disabilità.

Alla cerimonia, coordinata dalla professoressa Graziella Scandurra, hanno partecipato il prorettore vicario Giuseppe Giordano, il prorettore al Diritto allo studio Antonino Germanà, l’avvocato Alessandra Crinò della SSD UniMe e il sindaco Federico Basile. Presenti anche Cristina Correnti della FIP Sicilia, Silvia Bosurgi, Luca Famà e Abdul Raouf Mastan per l’Incubatore “Crescendo”, oltre a rappresentanti di ATM, AMAM, AVIS e Messina Social City.

«Prende il via una competizione importante in un’epoca segnata da tragedie e conflitti», ha dichiarato il professor Giordano. «Per il quarto anno UniMe dimostra come lo sport sia parte integrante dell’Ateneo», ha aggiunto il professor Germanà. «Avremo tre giorni di sport e condivisione, con circa 800 iscritti», ha sottolineato la professoressa Scandurra.

Le gare si svolgono con squadre miste per dipartimento e i podi saranno premiati con medaglie e punteggi assegnati. L’evento dedica attenzione anche alla sostenibilità: AMAM ha installato un erogatore di acqua potabile per ridurre l’uso delle bottiglie monouso. La chiusura è prevista con la premiazione e una festa finale.

