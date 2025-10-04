Lions Capo d’Orlando, giornata per gli anziani a Villa Sant’Anna

Nel quadro delle iniziative promosse in occasione della Settimana mondiale della Salute Mentale, il Lions Club Capo d’Orlando ha organizzato, il 4 ottobre, una giornata di incontro presso la Residenza Villa Sant’Anna. L’iniziativa, rivolta agli ospiti della struttura, diretta dalle dottoresse Chiara Maiolino e Michaela Schiavone, è stata finalizzata a favorire momenti di socialità e ascolto, con particolare attenzione al benessere psicologico in età avanzata.

Alla giornata hanno preso parte la presidente del Club, Maria Trusso Sfrazzetto, insieme ai soci Maria Briguglio, Renato Longo, Carmelo Scafidi e Marina Merendino. Durante l’incontro, sono stati condivisi racconti, musica e conversazioni con gli anziani, nel tentativo di offrire un’occasione di confronto e serenità all’interno della quotidianità della residenza.

“La salute mentale è un bene prezioso a tutte le età. Essere presenti accanto ai nostri anziani è un dovere, ma anche un privilegio, perché ci permette di riscoprire valori autentici e profondi”, ha affermato la presidente Trusso Sfrazzetto.

L’appuntamento rientra nelle attività di servizio portate avanti dal Lions Club Capo d’Orlando sul territorio, con una particolare attenzione alle tematiche legate alla salute, alla prevenzione e all’inclusione sociale. L’impegno dell’associazione si sviluppa attraverso azioni di prossimità che mirano a rafforzare la coesione comunitaria e il supporto umano, specie nei confronti delle fasce più fragili della popolazione.

