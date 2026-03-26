Auto nella scarpata tra Tortorici e Due Fiumare, illesa la conducente

Un incidente stradale si è verificato lungo la strada di fondovalle che collega Tortorici a Due Fiumare, senza conseguenze gravi per la conducente coinvolta. A perdere il controllo del veicolo è stata un’insegnante residente nell’area tirrenica, che stava rientrando presso la propria abitazione a bordo di una Fiat Panda.

Secondo quanto ricostruito, l’auto è uscita dalla carreggiata finendo nella scarpata sottostante, tra la vegetazione. La donna è rimasta illesa, riportando soltanto lievi contusioni e uno stato di shock, riuscendo comunque a chiedere aiuto.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i Carabinieri della Stazione locale, insieme ai Vigili del fuoco e alle squadre di pronto intervento. Le operazioni si sono concentrate sul recupero del mezzo, precipitato nel burrone, e sulla messa in sicurezza dell’area interessata.

Le condizioni della conducente non hanno richiesto interventi sanitari di particolare rilievo. Gli accertamenti sono stati affidati ai militari dell’Arma per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto.

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