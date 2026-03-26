“La Dieta Siciliana va a Scuola” presentato il libro a Messina

È stato presentato al Salone delle Bandiere del Comune di Messina il volume “La Dieta Siciliana va a Scuola”, realizzato dalle dietiste del SIAN dell’ASP di Messina, Maria Lidia Lo Prinzi e Noemi Vacirca. L’opera illustra, attraverso un percorso esperienziale, le attività di prevenzione nutrizionale sviluppate sul territorio e i risultati ottenuti grazie al coinvolgimento degli istituti scolastici e delle famiglie.

Alla presentazione hanno preso parte, tra gli altri, il commissario straordinario Piero Mattei, il direttore generale dell’ASP di Messina Giuseppe Cuccì, la delegata del provveditore agli studi Rosaria Corona e rappresentanti del mondo scolastico e istituzionale. L’incontro è stato moderato dal giornalista Massimiliano Cavaleri.

Il direttore generale Cuccì ha dichiarato: “Questo libro rappresenta il risultato concreto di anni di lavoro sul territorio e di un dialogo costante tra sanità, scuola e famiglie. Educare i più giovani a corretti stili di vita significa investire sul futuro della comunità”.

Nel volume confluiscono anche gli esiti della campagna di iodoprofilassi condotta dal SIAN tra il 2022 e il 2024, finalizzata a promuovere l’assunzione di iodio e la riduzione del consumo di sale. L’iniziativa ha coinvolto 5 istituti superiori e 23 comprensivi della provincia, con la realizzazione di circa 130 ricette.

Maria Lidia Lo Prinzi ha spiegato: “Abbiamo deciso di raccogliere tutte le ricette prodotte, anche quelle non inserite nella pubblicazione nazionale, per valorizzare il lavoro svolto”. Noemi Vacirca ha aggiunto: “Le attività hanno favorito una collaborazione concreta tra scuole, famiglie e territorio, riscoprendo piatti della tradizione mediterranea”.

Il provveditore agli studi Leon Zingales ha sottolineato: “La scuola è il primo luogo in cui si costruiscono abitudini durature legate alla salute”.

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