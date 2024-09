Si imbarca sul traghetto e lascia il cane nel bagagliaio, denunciato 51enne

Un uomo di 51 anni, residente nella provincia di Catania, è stato denunciato dai Carabinieri della Stazione di Vulcano (ME) per maltrattamento di animali. L’episodio è avvenuto la sera di domenica scorsa, quando l’uomo, imbarcato sul traghetto in partenza dal porto di Milazzo e diretto a Vulcano, avrebbe lasciato il proprio cane chiuso nel bagagliaio dell’auto per l’intera durata del viaggio.

L’intervento dei Carabinieri è stato attivato da una chiamata di un cittadino al numero di emergenza 112, che ha segnalato la presenza di un animale in difficoltà a bordo del traghetto. All’arrivo del mezzo al porto di Vulcano, i militari hanno identificato l’auto indicata e hanno proceduto al controllo. Nel bagagliaio del veicolo, è stato rinvenuto un cane di razza lupo cecoslovacco in condizioni di evidente sofferenza. L’animale mostrava segni di malessere, presumibilmente dovuti all’elevata temperatura e alla mancanza di ventilazione adeguata.

Il cane è stato immediatamente affidato alle cure di un veterinario locale, che ha provveduto a prestare le prime cure necessarie. Nel frattempo, il proprietario dell’animale è stato formalmente denunciato alla Procura della Repubblica di Barcellona Pozzo di Gotto. L’uomo dovrà rispondere del reato contestato di maltrattamenti di animali, un’accusa che potrebbe comportare severe sanzioni, in linea con la normativa vigente sulla protezione degli animali.

La vicenda ha suscitato indignazione tra i presenti e ha portato all’attenzione il tema della cura degli animali domestici durante i viaggi. Le autorità ricordano l’importanza di garantire sempre condizioni adeguate di sicurezza e benessere per gli animali, specialmente in contesti di temperatura elevata o di spazi chiusi.

