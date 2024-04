Nuova casa di riposo per anziani nel Comune di Ficarra

Il Comune di Ficarra ha recentemente concluso un accordo di locazione con la società “Casa di Riposo San Biagio srls” per una parte di un immobile comunale situato a Logge, Ficarra. Questa porzione sarà destinata a ospitare una casa di riposo per anziani, previa ristrutturazione e adeguamento.

L’iter, iniziato con una delibera della Giunta comunale nel dicembre 2022, ha coinvolto la pubblicazione di un avviso per ricevere manifestazioni di interesse. Successivamente, è stata attivata una procedura negoziata, con l’obiettivo di selezionare l’offerta economicamente più vantaggiosa. La Centrale Unica di Committenza dell’Unione dei comuni “Terra dei Lancia” ha gestito il processo, con il supporto di due commissari nominati dall’UREGA di Messina, assegnando infine il contratto alla “Casa di Riposo San Biagio srls”.

Il contratto di locazione prevede un canone annuo di €17.325,00, rivalutabile annualmente in base all’indice dei prezzi al consumo, con una durata di 25 anni. Il pagamento del canone inizierà dal tredicesimo anno, permettendo al conduttore di recuperare i costi delle migliorie apportate alla struttura nei primi dodici anni.

Il locatario sarà responsabile dei costi di ristrutturazione e adeguamento funzionale dell’immobile, da completare entro due anni e previa approvazione di un progetto esecutivo a suo carico, soggetto all’approvazione dell’UTC del comune di Ficarra.

Tra gli obblighi del conduttore vi è l’uso di prodotti locali e il coinvolgimento del personale locale per le attività della struttura. Si prevede anche la promozione di attività culturali in collaborazione con le scuole e l’amministrazione comunale, nonché la realizzazione di screening periodici per la prevenzione di patologie.

Inoltre, è stata istituita una Commissione per l’assegnazione di ospitalità gratuita presso la struttura a persone anziane residenti a Ficarra prive di sostegno familiare e in difficoltà economiche.

L’amministrazione comunale ha espresso grande soddisfazione per questo accordo, sottolineando l’importanza di fornire alla popolazione anziana una struttura moderna e efficiente.

