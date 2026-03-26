19enne ubriaco aggredisce con un pugno il medico del Pronto Soccorso

Un giovane di 19 anni, residente a Catania e privo di precedenti penali, è stato arrestato dalla Polizia di Stato in seguito a un episodio di violenza avvenuto nei giorni scorsi all’interno del Pronto Soccorso dell’ospedale San Marco.

Secondo quanto ricostruito, il ragazzo si sarebbe presentato nella struttura sanitaria nelle prime ore del mattino in evidente stato di ebbrezza. Dopo essere stato sottoposto alle cure necessarie, il personale medico ne avrebbe disposto la dimissione. La decisione non sarebbe stata accolta favorevolmente dal giovane, che avrebbe iniziato ad agitarsi, alzando il tono della voce e manifestando atteggiamenti aggressivi.

La situazione è rapidamente degenerata quando il 19enne si sarebbe scagliato contro il medico che lo aveva assistito, colpendolo al volto con un pugno. Il sanitario, colto di sorpresa dall’aggressione, ha immediatamente allertato la Sala Operativa della Questura tramite il numero unico di emergenza.

Nel frattempo, l’autore del gesto avrebbe tentato di allontanarsi, ma è stato rintracciato poco dopo dagli agenti delle volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, intervenuti sul posto. Il giovane è stato individuato in un altro padiglione dell’ospedale e bloccato.

Durante le fasi del controllo, avrebbe cercato di fornire spiegazioni, pronunciando frasi poco comprensibili a causa dello stato di alterazione alcolica. Alla luce dei fatti accertati, è stato arrestato con l’accusa di lesioni personali ai danni di personale sanitario.

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