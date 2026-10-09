Ast, 141 lavoratori in protesta per chiedere la stabilizzazione

A Palermo, davanti alla sede della presidenza della Regione Siciliana, si è svolta una manifestazione dei 141 lavoratori somministrati dell’Azienda siciliana trasporti (Ast), impegnati nei servizi di trasporto pubblico regionale. La protesta ha coinvolto 100 autisti e 41 meccanici, che chiedono un intervento legislativo per garantire la continuità occupazionale.

Al centro della mobilitazione vi è la richiesta rivolta al governo regionale e all’Assemblea regionale siciliana di approvare una disposizione normativa specifica che consenta la stabilizzazione del personale attualmente impiegato attraverso contratti di somministrazione.

La questione assume particolare rilevanza in vista del prossimo 15 novembre, data prevista per la scadenza dei rapporti di lavoro. Il termine è stato stabilito da una norma regionale approvata nello scorso mese di agosto, che ha disciplinato la prosecuzione temporanea dei contratti.

Sulla vertenza sono intervenute Fit Cisl Sicilia e Felsa Cisl Sicilia, richiamando l’attenzione delle istituzioni sul contributo fornito dai lavoratori al funzionamento dell’azienda e sulla necessità di individuare una soluzione occupazionale.

«I contratti di questi lavoratori, grazie ai quali l’Azienda ha potuto garantire i servizi, scadono il prossimo 15 novembre come previsto da una norma regionale approvata ad agosto», hanno dichiarato le organizzazioni sindacali.

Le due sigle hanno quindi rivolto un appello alle istituzioni regionali affinché affrontino la vertenza prima della scadenza contrattuale. «Governo e Assemblea regionali tornino a preoccuparsi delle sorti di 141 famiglie», hanno sottolineato Fit Cisl e Felsa Cisl.

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