Rosario Livatino proclamato patrono dei magistrati italiani

Il beato Rosario Angelo Livatino è stato dichiarato patrono dei magistrati italiani, a seguito di un percorso sostenuto dalla Conferenza Episcopale Italiana, che ha accolto la richiesta avanzata dal Comitato promotore.

Il riconoscimento attribuisce alla figura del magistrato siciliano un particolare significato per quanti operano quotidianamente nell’amministrazione della giustizia, individuando nella sua testimonianza professionale e religiosa un modello di riferimento e di integrità.

I vescovi italiani hanno espresso il proprio sostegno all’iniziativa, riconoscendo in Livatino uno speciale intercessore per gli appartenenti alla magistratura e sottolineando il valore dei principi che hanno caratterizzato il suo impegno al servizio delle istituzioni.

A evidenziare il significato del riconoscimento è stato il cardinale Matteo Zuppi, arcivescovo di Bologna e presidente della Conferenza Episcopale Italiana.

«Il giudice Livatino si è distinto quale autentico uomo di legge e fedele servitore dello Stato. Nel suo servizio alla collettività, è stato capace di contemperare nell’esercizio delle sue funzioni la verità con la carità, la scienza giuridica con l’etica cristiana», ha dichiarato il presidente della Cei.

La proclamazione richiama il rapporto tra l’esercizio della funzione giudiziaria, la responsabilità nei confronti della collettività e i valori etici che hanno contraddistinto l’attività del magistrato.

La figura di Livatino viene così assunta quale riferimento per i magistrati italiani, attraverso un riconoscimento che ne valorizza tanto l’impegno professionale quanto la testimonianza di fede.

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