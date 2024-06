A19 chiusa per incidente a Belpasso, coinvolti furgone e mezzi pesanti

La carreggiata dell’autostrada A19 “Palermo-Catania” è stata temporaneamente chiusa in direzione Palermo al km 182.2, presso Belpasso, in provincia di Catania, a seguito di un incidente. L’incidente ha coinvolto un furgone e due mezzi pesanti, uno dei quali si è ribaltato. Sono stati segnalati feriti. Sul luogo dell’incidente sono intervenute le Forze dell’Ordine, i soccorritori del 118 e il personale Anas, che si occupa della gestione della viabilità. La chiusura ha causato disagi al traffico nella zona.

I soccorritori del 118 hanno prestato immediata assistenza ai feriti, mentre le Forze dell’Ordine hanno avviato le indagini per determinare la dinamica dell’incidente. Il personale Anas ha lavorato per ripristinare la circolazione il più rapidamente possibile, gestendo il traffico e fornendo indicazioni agli automobilisti in transito.

L’incidente ha comportato il ribaltamento di uno dei mezzi pesanti, rendendo necessaria la chiusura della carreggiata per permettere le operazioni di soccorso e messa in sicurezza dell’area. La viabilità alternativa è stata gestita dalle autorità competenti per ridurre i disagi agli automobilisti. La situazione è monitorata costantemente per garantire la sicurezza di tutti gli utenti della strada.

Le autorità raccomandano agli automobilisti di seguire le indicazioni del personale presente sul posto e di utilizzare percorsi alternativi fino al ripristino completo della circolazione sulla A19. Ulteriori aggiornamenti saranno forniti non appena disponibili.

