📽 Sicilia, reddito di povertà: stanziati 75 milioni per famiglie e imprese

Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, ha illustrato le recenti misure adottate dall’amministrazione regionale per sostenere le famiglie in difficoltà e le imprese. Attraverso un intervento economico significativo, il governo ha stanziato 75 milioni di euro destinati a due iniziative principali: un contributo di solidarietà per chi versa in condizioni di povertà e l’abbattimento degli interessi sui mutui aziendali.

«Reddito di povertà e iniziative a favore delle imprese. Noi ci siamo e continueremo a lavorare per sostenere chi è in difficoltà e per dare nuova forza al nostro tessuto economico e sociale, con l’aiuto giusto alle famiglie, alle imprese e a chi lavora ogni giorno per costruire un futuro migliore», ha dichiarato Schifani.

Le risorse sono gestite dall’Irfis, l’ente finanziario che si occupa del supporto alle imprese siciliane. L’obiettivo del governo regionale è quello di offrire un sostegno concreto a chi si trova in difficoltà economica, garantendo strumenti utili per alleviare le criticità finanziarie e favorire la crescita del tessuto imprenditoriale locale.

Le misure annunciate puntano a rafforzare la stabilità economica della Regione, intervenendo direttamente sia sulle famiglie in condizione di disagio che sulle aziende, con l’intento di facilitare l’accesso al credito e ridurre il peso degli interessi sui mutui.

