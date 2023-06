Mattarella e Schifani rendono omaggio ai medici dell’ospedale Cervello

La cerimonia di commemorazione presso l’ospedale Cervello di Palermo ha reso omaggio ai medici Pagliaro, Caronia e Pitrolo, con la presenza del Presidente Mattarella. L’evento ha sottolineato il contributo significativo di questi illustri professionisti alla medicina siciliana e nazionale.

Nella mattinata, il Presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, ha partecipato alla commemorazione dei medici Luigi Pagliaro, Francesco Caronia e Francesco Pitrolo presso l’ospedale Cervello di Palermo. L’evento è stato onorato dalla presenza privata del Capo dello Stato, Sergio Mattarella.

I tre professionisti hanno lasciato un’impronta significativa nel campo della medicina, non solo in Sicilia, ma anche a livello nazionale. Sono stati un punto di riferimento per generazioni di operatori sanitari.

Il Presidente Schifani ha sottolineato l’importanza di rendere omaggio a queste figure storiche della sanità siciliana, che hanno lasciato un grande eredità e hanno contribuito alla formazione di nuovi professionisti e specialisti. Ha espresso la sua ammirazione per la qualità umana e professionale dei medici siciliani e ha sottolineato la necessità di migliorare la sanità pubblica ospedaliera e aumentare il numero di medici.

Il ministro Bernini, con cui il Presidente Schifani ha avuto vari incontri, condivide l’obiettivo di ampliare il reclutamento di medici, inclusi specializzandi e laureandi. Si è riconosciuto che la pianificazione precedente di un numero limitato di posti è stata errata e il ministro è convinto della necessità di procedere in questa direzione.

Al termine della cerimonia, sono state intitolate diverse aree in onore dei medici commemorati: la biblioteca è stata dedicata a Pagliaro, l’ematologo di fama internazionale scomparso nel 2020; il reparto di Oncoematologia, appena ristrutturato, è stato intitolato a Caronia, pioniere dell’ematologia palermitana scomparso nel 2021; infine, il reparto Utic (Unità di terapia intensiva cardiologica) è stato dedicato a Pitrolo, cardiologo e medico personale del Presidente della Repubblica, che ci ha lasciato nel 2023.

Alla cerimonia hanno partecipato anche l’assessore regionale alla Salute, Giovanna Volo, Luisa Lantieri in rappresentanza del Presidente dell’Ars, il commissario straordinario dell’Azienda Ospedali Riuniti Villa Sofia-Cervello, Walter Messina, le autorità locali e i familiari dei tre medici commemorati.

© Riproduzione riservata.