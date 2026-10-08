ASP Messina, i referti delle analisi si scaricano online

L’Azienda Sanitaria Provinciale di Messina introduce un nuovo servizio digitale che consente ai cittadini di consultare e scaricare online i referti degli esami di laboratorio, senza doversi recare nuovamente presso le strutture sanitarie per il ritiro della documentazione cartacea.

La piattaforma, raggiungibile all’indirizzo refertilab.asp.messina.it, è accessibile da computer, smartphone e tablet, senza limitazioni di orario. Gli utenti che effettuano analisi cliniche nei laboratori dell’Asp possono ottenere i risultati attraverso un sistema di autenticazione mediante SPID o Carta d’Identità Elettronica (CIE).

L’iniziativa punta a ridurre gli spostamenti e le attese agli sportelli, agevolando soprattutto anziani, persone con difficoltà motorie, lavoratori e residenti nei comuni più distanti dai presidi sanitari. Durante la fase di accettazione, il personale fornirà le indicazioni necessarie per utilizzare il servizio.

Particolare attenzione è riservata alla protezione delle informazioni sanitarie. La piattaforma opera nel rispetto del Regolamento europeo GDPR e delle disposizioni del Garante per la protezione dei dati personali, attraverso connessioni protette e sistemi di accesso riservati.

I documenti saranno disponibili online per 45 giorni, termine oltre il quale non potranno più essere consultati attraverso il portale. L’Azienda invita pertanto gli utenti a scaricarli e conservarli entro la scadenza.

«Con questo servizio facciamo un altro passo concreto verso una sanità più vicina ai cittadini, moderna e digitale, che semplifica la vita delle persone e garantisce al tempo stesso la massima tutela della loro privacy», dichiara il direttore generale dell’Asp di Messina, Giuseppe Cuccì, sottolineando che l’intervento rientra nel programma aziendale di digitalizzazione e miglioramento dell’accessibilità ai servizi sanitari.

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