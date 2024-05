Carabinieri di Milazzo arrestano 34enne alla guida di auto rubata

Una donna di 34 anni è stata arrestata dai Carabinieri della Compagnia di Milazzo con l’accusa di furto aggravato di autovettura. La sospettata è stata bloccata alla guida di un’auto precedentemente rubata mentre attraversava la statale 113 nel territorio del Comune di San Pier Niceto (ME).

L’arresto è avvenuto nel pomeriggio di alcuni giorni fa, quando una pattuglia dei Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Milazzo, durante un servizio di controllo del territorio, ha individuato l’autovettura rubata, segnalata poco prima dalla Centrale Operativa. Il veicolo, guidato da una donna, è stato fermato e le verifiche immediate hanno confermato il sospetto: si trattava proprio dell’auto rubata poco prima a Merì (ME).

Dopo l’identificazione, la donna è stata condotta in caserma e lì è stata formalizzata la sua detenzione. Inoltre, è stata denunciata per il possesso illegale di un coltello di genere vietato, trovato in suo possesso e successivamente sequestrato dai Carabinieri.

L’autovettura è stata restituita al legittimo proprietario e l’arrestata, dopo le procedure di rito, è stata posta agli arresti domiciliari in attesa del processo.

