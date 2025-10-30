Santonocito è il nuovo commissario del Policlinico di Catania

Si è insediato oggi alla guida dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico “G. Rodolico – San Marco” di Catania il nuovo commissario straordinario ad interim, Giorgio Giulio Santonocito. La nomina è stata formalizzata con decreto dell’assessore regionale alla Salute, Daniela Faraoni. Santonocito continuerà a mantenere anche l’incarico di direttore generale dell’Azienda Ospedaliera Universitaria “G. Martino” di Messina, ruolo che ricopre da oltre un anno.

La cerimonia di insediamento si è svolta nella sede di via Santa Sofia, alla presenza del rettore dell’Università di Catania, Enrico Foti, e del direttore sanitario Antonio Lazzara. Nel suo intervento, Santonocito ha espresso riconoscenza “al presidente della Regione Renato Schifani, all’assessore Faraoni e al rettore Foti per la fiducia accordata”, sottolineando l’importanza del lavoro di squadra e della cooperazione istituzionale.

“L’obiettivo – ha dichiarato – è valorizzare le potenzialità dell’Azienda e rafforzare la sua identità di struttura ospedaliera e universitaria. Il patrimonio umano dell’Ateneo, impegnato in assistenza, ricerca e formazione, è la risorsa che consente di garantire qualità e innovazione.”

Il rettore Foti, nel porgere gli auguri al nuovo commissario, ha evidenziato che “l’Azienda ospedaliero-universitaria rappresenta una realtà strategica, dove formazione, assistenza e ricerca si intrecciano in modo essenziale per la crescita del sistema pubblico”. Ha inoltre espresso la volontà di proseguire “in un percorso sinergico volto a consolidare la qualità della didattica e dell’attività clinico-scientifica del Policlinico”.

Giorgio Giulio Santonocito, laureato in Economia Aziendale alla Bocconi e in Scienze delle Pubbliche Amministrazioni all’Università di Catania, ha ricoperto vari incarichi dirigenziali nella sanità siciliana e nazionale, tra cui la direzione dell’ARNAS Garibaldi e dell’ASL Roma 5.

👁 Articolo letto 212 volte.© 2025 Riproduzione Riservata.