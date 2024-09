Musolino, a Taormina il corpo di Polizia Locale torna operativo

La senatrice di Italia Viva, Dafne Musolino, ha commentato con soddisfazione la recente decisione del Segretario Comunale di Taormina, il dott. Bartorilla, di rivedere l’organigramma del Comune, annullando la delibera di Giunta Municipale che aveva precedentemente soppresso il Corpo di Polizia Locale di Taormina. “Si prende atto della comunicazione con la quale il Segretario Comunale di Taormina ha annunciato l’ennesima rimodulazione dell’organigramma”, ha dichiarato Musolino, sottolineando che “verrà ripristinato il Corpo di Polizia Locale a Taormina”.

Musolino ha espresso la sua soddisfazione per il risultato ottenuto, evidenziando che “quando si combatte per la giustizia e per la legalità, ogni impegno è sempre ben speso”. Secondo la senatrice, la soppressione del Corpo di Polizia Locale, effettuata tramite una delibera di Giunta Municipale invece che dal Consiglio comunale e senza i requisiti di legge, rappresentava una chiara violazione normativa. La decisione era stata oggetto di denuncia da parte delle associazioni di categoria delle Polizie Locali e di oltre cento comandanti, i quali avevano richiesto l’intervento delle autorità competenti.

La senatrice ha poi auspicato che “non si ripetano simili violazioni della normativa”, poiché tali azioni trasmettono un messaggio sbagliato, quello secondo cui chi ha maggiore potere può agire a proprio piacimento. Ha inoltre lodato il dott. Bartorilla per aver riconsiderato i provvedimenti precedenti, revocando una disposizione giudicata in violazione della legge.

Musolino ha ribadito il suo impegno a favore dei cittadini italiani, in particolare quelli del suo collegio elettorale, promettendo di continuare a sostenere ideali di giustizia, legalità e libertà. Nonostante le critiche ricevute, ha dichiarato che il suo impegno e attenzione verso le questioni di rilevanza pubblica restano invariati.

Infine, la senatrice ha espresso l’auspicio che il Segretario Comunale, con la stessa lucidità mostrata nel ripristino del Corpo di Polizia, possa rivedere anche la posizione del Comandante Daniele Lo Presti, trasferito all’area tecnica in modo ritenuto irregolare, ripristinando il suo ruolo in conformità alla legge. Lo Presti, infatti, è risultato vincitore di concorso come ufficiale di Polizia Locale e, secondo la normativa, non può essere destinato ad altre mansioni senza il proprio consenso.

Musolino ha concluso affermando che, qualora il Comune di Taormina mantenesse tale decisione, sarebbe iniquo che i cittadini taorminesi debbano sopportare le spese legali derivanti da eventuali condanne giudiziarie. “Anche evitare inutili controversie giudiziarie significa sapere amministrare”, ha concluso la senatrice.

© Riproduzione riservata.

Stampa Articolo