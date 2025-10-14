Arrestato 33enne di Brolo per estorsione e truffa aggravata

Un uomo di 33 anni, residente a Brolo, è stato posto agli arresti domiciliari dai Carabinieri della Compagnia di Patti in esecuzione di un’ordinanza emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Patti, dottor Andrea La Spada, su richiesta della locale Procura della Repubblica. L’indagato è accusato di estorsione e truffa aggravate, commesse ai danni di una persona ritenuta vulnerabile, nel periodo compreso tra agosto 2024 e oggi, nel territorio di Ficarra.

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, l’uomo avrebbe inizialmente raggirato la vittima con la falsa promessa di un impiego presso l’A.N.A.S., in cambio di somme di denaro. Successivamente, avrebbe costretto la stessa persona, mediante minacce e aggressioni fisiche, a consegnargli ulteriori importi di rilievo economico.

L’attività investigativa, condotta dai militari dell’Arma sotto il coordinamento della Procura di Patti, ha permesso di raccogliere riscontri significativi attraverso le dichiarazioni della parte offesa, l’analisi dei tabulati telefonici e lo studio delle celle di aggancio riferite all’indagato. Tali elementi hanno portato il GIP a disporre la misura cautelare.

Nell’ordinanza, il giudice ha evidenziato che l’uomo avrebbe agito con particolare capacità criminale e premeditazione, elaborando un piano basato su menzogne e false promesse, nonostante le difficoltà economiche manifestate dalla vittima. La misura restrittiva è stata motivata dalla gravità delle condotte, dal rischio di inquinamento probatorio e dalla possibilità di reiterazione dei reati contestati.

