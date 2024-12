San Filippo Superiore, la scuola primaria intitolata a Luigi Costa

Nel contesto della comunità di San Filippo Superiore, la scuola primaria statale è stata ufficialmente intitolata a Luigi Costa, figura emblematica che ha lasciato un segno indelebile nella memoria collettiva. La cerimonia si è svolta alla presenza delle autorità locali, della dirigente scolastica professoressa Grazia Patanè e di molti cittadini profondamente legati al territorio.

Luigi Costa ha trascorso la sua infanzia nel villaggio, crescendo in un ambiente ricco di valori umani e spirituali. Frequentò la scuola primaria locale e partecipò attivamente alla vita religiosa presso la chiesa di San Nicolò di Bari, sotto la guida del parroco Santino Bontempo.

Un episodio tragico e simbolico ha segnato per sempre la memoria della comunità: durante l’alluvione che colpì Scaletta Zanclea il 1° ottobre 2009, Luigi, già in salvo, tornò indietro per soccorrere alcune giovani in difficoltà. Nel compiere questo gesto eroico, perse la vita, incarnando le parole evangeliche: “Non c’è amore più grande che donare la propria vita per i fratelli”.

Durante la cerimonia, numerosi interventi hanno ricordato il sacrificio di Luigi e il suo lascito morale. “Quando la furia dell’alluvione si abbattè sul paese – dice il sindaco Federico Basile – Luigi non esitò a mettere la propria vita in pericolo per salvare gli altri. Purtroppo, nel compiere questo gesto eroico, Luigi perse la vita ma noi lo ricorderemo sempre nei nostri cuori per il suo grande coraggio”.

Un particolare ringraziamento è stato rivolto alla professoressa Valeria Maimone e alle sue colleghe per l’impegno dimostrato nel portare avanti l’iter burocratico necessario all’intitolazione. La realizzazione della targa commemorativa è stata resa possibile grazie al supporto dei rappresentanti del secondo quartiere.

L’evento si è concluso con un minuto di silenzio in ricordo di Antonia Villari, vittima dell’alluvione del 1974, ulteriore simbolo del legame di questa comunità con la memoria storica.

