Laboratori analisi in Sicilia, proroga al 31 dicembre 2026

L’Assemblea regionale siciliana ha approvato un emendamento che rinvia al 31 dicembre 2026 il termine per la riorganizzazione della rete dei laboratori di analisi nell’Isola. Il provvedimento, inserito nel disegno di legge stralcio in materia sanitaria, porta la firma del capogruppo del Movimento 5 Stelle all’Ars, Antonio De Luca.

La proroga riguarda l’adeguamento alla soglia minima di efficienza fissata in 200 mila prestazioni annue, parametro richiesto per la riorganizzazione del settore. L’intervento legislativo consente ai laboratori che non hanno ancora aderito a reti o consorzi di disporre di un ulteriore periodo per conformarsi ai requisiti previsti.

Secondo quanto dichiarato dallo stesso De Luca, “questa proroga è fondamentale per i laboratori che non hanno aderito ad alcuna rete o consorzio”, sottolineando inoltre come il rinvio permetta ai cittadini di continuare a usufruire di servizi territoriali. “I cittadini potranno continuare a contare su un’organizzazione di prossimità che ha sempre offerto servizi di qualità”, ha aggiunto.

Il parlamentare ha evidenziato anche il valore politico del provvedimento, definendolo una presa di posizione dell’Ars rispetto alle politiche nazionali. “Il Parlamento siciliano si è espresso ancora una volta in favore di una rete di laboratori diffusi capillarmente sul territorio e non su modelli centralizzati”, ha dichiarato, facendo riferimento alle scelte organizzative del sistema sanitario.

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