Chiusura cardiochirurgia Taormina: De Luca accusa il Governo

Il deputato regionale del Movimento Cinque Stelle Antonio De Luca ha denunciato la decisione dell’assessore regionale alla Sanità, Volo, di non rinnovare la convenzione con il Bambin Gesù di Roma, portando alla chiusura della cardiochirurgia pediatrica dell’Ospedale San Vincenzo di Taormina. Secondo De Luca, questa scelta rappresenta “l’ennesimo scippo del Governo regionale alla sanità messinese” e avrebbe conseguenze gravissime per i piccoli pazienti e le loro famiglie.

De Luca ricorda che solo pochi mesi fa, l’assessore aveva dichiarato di essere disponibile a prorogare la convenzione con un finanziamento di 5 milioni di euro oltre il budget destinato all’Asp di Messina. Tuttavia, il parlamentare regionale aveva consigliato cautela sull’argomento, in attesa di conferme ufficiali.

Il deputato del M5S accusa il Governo Schifani di voler chiudere la cardiochirurgia pediatrica di Taormina per aprirne una nuova all’ospedale Civico di Palermo, in collaborazione con la Fondazione del Gruppo San Donato di Milano. Questa scelta, a suo avviso, sarebbe discriminatoria e favorirebbe una città a discapito dell’altra, mettendo in atto “l’ennesimo scippo alla sanità messinese”.

Antonio De Luca preannuncia una forte azione politica di contrasto all’azione dell’assessore Volo e conclude sottolineando come si pensasse di aver toccato il fondo durante il Governo Musumeci sotto la gestione Razza, ma l’attuale assessore si sta dimostrando inadeguata quanto il suo predecessore.

