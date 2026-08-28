RIPAM Coesione, Ella Bucalo: «In Sicilia arrivano 269 posti»

Sono 269 i posti destinati alla Sicilia nell’ambito del nuovo bando RIPAM Coesione, che prevede complessivamente 882 assunzioni a tempo indeterminato negli enti territoriali delle regioni del Mezzogiorno. A comunicarlo è la senatrice di Fratelli d’Italia Ella Bucalo.

Le nuove assunzioni sono rivolte a professionisti e laureati e hanno l’obiettivo di incrementare le competenze tecniche delle amministrazioni locali e regionali coinvolte nell’attuazione e nella gestione delle politiche di coesione. Il personale selezionato sarà destinato a Comuni, Province, Città metropolitana e Regione.

Il piano di reclutamento è finanziato attraverso il Programma Nazionale Capacità per la Coesione 2021-2027 e si inserisce nel percorso già avviato con il precedente intervento destinato al potenziamento degli organici della pubblica amministrazione nel Sud Italia.

«Con la pubblicazione del nuovo bando RIPAM Coesione arrivano 269 posti per la Sicilia, nell’ambito delle 882 assunzioni a tempo indeterminato previste per gli enti territoriali del Mezzogiorno», dichiara Bucalo, sottolineando come l’intervento sia rivolto anche al rafforzamento delle strutture chiamate a gestire le risorse comunitarie.

Secondo la senatrice, il programma punta a dotare le amministrazioni di professionalità adeguate per utilizzare i finanziamenti destinati al territorio. «Investire nelle persone e nelle competenze significa dare maggiore forza alle istituzioni e creare le condizioni per sostenere lo sviluppo dei nostri territori», conclude Bucalo.

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