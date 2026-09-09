Palermo, Caronia prende le distanze dalla maggioranza di Lagalla



Noi Moderati conferma la propria collocazione nel centrodestra, ma prende le distanze dalla maggioranza che sostiene l’amministrazione comunale di Palermo guidata dal sindaco Roberto Lagalla. A chiarire la posizione del movimento è Marianna Caronia, deputata regionale, che rivendica autonomia rispetto agli attuali equilibri politici a Palazzo delle Aquile.

«A chi si chiede dove sia posizionata la nostra forza politica, rispondiamo senza alcuna esitazione: Noi Moderati è saldamente nel centrodestra», afferma Caronia. La parlamentare precisa che il sostegno sarà garantito «quando il centrodestra governa bene, quando rifiuta logiche di inciucio» e quando riesce a fornire risposte ai problemi della città.

Caronia definisce quella che sostiene Lagalla una maggioranza «arlecchino», composta, a suo giudizio, da componenti politiche e civiche eterogenee. «Non ci sediamo al banchetto della spartizione delle poltrone nelle società partecipate», aggiunge, criticando il confronto interno alla coalizione sugli incarichi e richiamando le difficoltà che interessano alcuni servizi cittadini, dai rifiuti ai trasporti fino all’illuminazione pubblica.

La deputata regionale interviene anche sulla programmazione dell’amministrazione, facendo riferimento alle condizioni delle scuole. «Non accettiamo che ci si accorga solo all’avvio dell’anno scolastico che le aule sono troppo calde», sostiene Caronia, evidenziando la necessità di interventi strutturali anche in vista dei mesi invernali.

«Abbiamo le mani libere da condizionamenti», conclude la parlamentare, indicando la necessità di un «radicale cambio di passo» nella gestione del Comune di Palermo.

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